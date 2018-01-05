|Эксперт объяснил, почему закон о посылках не вступит в действие
|05.01.2018 06:24
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Ограничение количества и стоимости посылок из-за рубежа могут не вступить в силу с 2019 года.
"Ограничение по количеству и стоимости посылок из-за рубежа могут не вступить в силу с 2019 года. Интернет магазины снова попытаются договориться с чиновниками и оттянуть время вступления в силу переходных положений закона о внесении изменений в Налоговый кодекс", - заявил экономист Александр Охрименко, передает со ссылкой на .
Эксперт отметил, что сегодня очень известный бизнес в интернете. Поэтому внедрение данного законопроекта - серьезный удар для такого предпринимательства.
Ожидается, что ограничения на безналоговое получение украинцами посылок из-за рубежа будут действовать с 1 января 2019 года. Ранее предполагалось, что нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Так, каждый украинец сможет пересылать не более трех посылок в течение календарного месяца суммарной стоимостью до 150. Все последующие посылки будут облагаться налогом на добавленную стоимость - 20%, пошлиной - 10%, а некоторые категории - акцизом. Облагаться налогом будет вся сумма таможенной стоимости товаров в посылке.
Правда, руководители некоторых почтовых служб заявили, что принятые правительством решения относительно ограничения ввоза товаров и посылок из-за рубежа являются спорными и могут не принести результата.
Сейчас лимит стоимости посылки составляет 150. Однако количество посылок не ограничивается.
Вечером 7 декабря 2017 года депутаты Верховной Рады приняли законопроект, предусматривающий введение ограничений на беспошлинный ввоз товаров через границу. Соответствующая норма была внесена депутатом Рады Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс.