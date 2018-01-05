Голубой тунец весом 405 кг, являвшимся главным лотом рыбного аукциона на известном токийском рынке морепродуктов Цукидзи, продан на первых в этом году торгах за 36,45 млн иен (323 тысяч долларов США). Об этом в пятницу сообщили организаторы торгов, передаёт .

Рыба, ушла с молотка за высокой за день ценой была выловлена ​​в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

В этом году максимальная стоимость лота была далека от рекордного — абсолютный рекорд был установлен в 2013 году, когда 222-килограммовый голубой тунец был продан за 155,4 млн иен (1,75 млн долларов США по курсу на тот момент).

Борьба за большого голубого тунца на первых в году рыбных торгах в Цукидзи является ежегодной забавой для элиты токийских рестораторов. Торги 2018 должны стать последними на старом месте — ожидается, что в течение этого года рынок Цукидзи все-таки будет перенесен в район Тоёсу. Это должно было произойти еще два года назад, однако перенос рынка пришлось отложить из-за ряда проблем, включая выявление в почве под новым местом повышенного содержания токсичных веществ.

Через перелов голубой тунец получил охранный статус “Уязвимый. По оценкам зоозащитников, численность популяции сократилась до 4% от уровня, который существовал до начала коммерческого промысла в середине XX века.

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