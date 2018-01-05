Появились фото уничтоженных российских самолетов с авиабазы в Сирии По теме: В сети появились фотографии поврежденных самолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии,передает со ссылкой на . Фото разместил российский журналист Роман Сапоньков у себя в соцсети "Вконткте". Авиабазу обстреляли еще 31 декабря. Но российское держало это в секрете. Погибли двое вертолетчиков. "Поврежденные Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 шпион, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в действие. 9 раненых, один тяжело", - пишет он. "Обстрел велся с РСЗО [реактивных систем залпового огня - Gazeta.ua] со стороны зоны деэскалации, минометы работали из зоны под охраной сирийцев. Двое погибших - это вертолетчики. Охрена вокруг базы была организовано как положено. Реактивные снаряды сбили, а вот минометные выстрелы - их практически невозможно сбить. Следствием атаки станет полная зачистка и расширение зоны базы. Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов". Американские компании покупают в Украине и других странах старые военные самолеты Су-27 и МиГ-29 российского или советского производства. Потом сдают их в аренду для проведения военными тренировок, говорится в статье журнала The National Interest.











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