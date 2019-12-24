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В Лондоне появился отель из замороженного пива
24.12.2019 23:03
В Велимкобритании открыли отель из пива
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
пива
отель
открыли
велимкобритании
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