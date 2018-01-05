Законопроект, который позволяет Верховной Раде увольнять главу Национального антикоррупционного бюро Украины, "никуда не исчез", напомнил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем: Мы находимся под дамокловым мечом каждый день Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "НАБУ – это кость в горле нынешней власти. Я не говорю, что НАБУ идеальное и хорошее. Оно, вероятно, тоже совершает ошибки. Но бесспорно одно – НАБУ – это тот орган, который впервые за всю нашу историю смог поднять руку и начать производство в отношении родственников высокопоставленных чиновников и самих высокопоставленных чиновников", – отметил он.Найем подчеркнул, что законопроект, который позволяет Верховной Раде увольнять глав антикоррупционных органов, "никуда не исчез". По словам народного депутата, инициативу в любой момент могут вернуть на рассмотрение."Закон до сих пор висит. По процедуре его могут хотя завтра поднять и проголосовать и он будет действовать. То есть сейчас мы находимся под этим дамокловым мечом каждый день. Единственное, что их (нынешнюю власть. – ) останавливает, – это давление иностранных политиков, заявления международных партнеров, которые грозятся не дать денег. Это стыдно", – сказал он.6 декабря 2017 года председатели фракций Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект №7362, которым предложили предоставить Верховной Раде право выражать недоверие главам НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.Согласно инициативе, вопрос о выражении парламентом недоверия руководителям ведомств может выноситься на рассмотрение парламента по предложению президента, Кабинета Министров или 150 народных депутатов. Выражение недоверия указанным чиновникам влечет за собой их отставку.Законопроект осудили международная антикоррупционная организация Transparency International, коалиция экспертов "Реанимационный пакет реформ" (объединяет 80 организаций) и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Экс-помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии Майкл Карпентер отметил, что будет рекомендовать сократить всю правительственную помощь Вашингтона Киеву, если Рада решится на увольнение директора НАБУ Артема Сытника.7 декабря законопроект убрали из повестки дня. Один из авторов документа Герасимов заявил, что "сверхчувствительные законопроекты не будут приняты без обсуждения с общественностью, экспертами и народными депутатами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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