В столице для более оперативной уборки снега необходимо привлекать дополнительные ресурсы

В Киеве для более оперативного уборка снега на тротуарах и межквартальных проездах планируют привлекать дополнительные ресурсы, заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Учтя предыдущий опыт делаем выводы, что имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей", - говорится в сообщении на сайте КГГА в четверг.

Особое внимание Н.Поворозник обратил на уборку остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, въездов в учреждения здравоохранения и образовательных учреждений.

"Одной из первоочередных задач коммунальных служб является обеспечение возможности киевлянам беспрепятственно проходить по тротуару, расчищенным от снега, к остановкам общественного транспорта", - отметил первый заместитель председателя.

Он также добавил, что и в дальнейшем во время ухудшения погодных условий и в случае необходимости будет сохранена практика запрета въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в город Киев.