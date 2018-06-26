Новым главой Донецкой областной государственной администрации стал Александр Куць: генерал-майор Службы безопасности Украины, который родился в Ростове-на-Дону, работал в СБУ во времена Виктора Януковича, а в 2016 году обвинялся боевиками в убийстве Арсения Павлова (Моторолы). "ГОРДОН" собрал всю информацию, известную о преемнике Павла Жебривского в Донецкой ОГА. Во время своего представления Куць пообещал привести КПВВ на Донбассе к европейским стандартам Фото: president.gov.ua Денис КОНДАК 22 июня президент Украины Петр Порошенко назначил генерала СБУ Александра Куця новым главой Донецкой областной государственной организации (ОГА)."Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны принять подробный перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", – заявил Порошенко во время представления Куця в Краматорске.На посту главы Донецкой области Куць сменил Павла Жебривского, который занимал эту должность три года. 9 июня Жебривский подал в отставку, а 19 июня президент назначил его аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины по своей квоте.Александр Куць родился в 1976 году в Ростове-на-Дону. До 1990-х годов жил в России. Информации о том, чем он занимался в Украине до 2009 года, в открытых источниках нет.В 2009 году Куць стал заместителем начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. "BBC Україна" и телеканал "24" утверждают, что в 2014–2015 годах он работал начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, однако в документах он упоминается как заместитель начальника.В марте 2014 года глава Киевской ОГА Владимир Шандра вручил ему почетную грамоту "за многолетний честный труд, личный весомый вклад в дело обеспечения государственной безопасности, верность военной присяге, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и по случаю 22-й годовщины со дня учреждения Службы безопасности Украины".Год спустя, 25 марта 2015 года, Куць стал руководителем управления СБУ в Донецкой области. Под его руководством в донецком управлении СБУ разоблачили трех предателей (в том числе сотрудника контрразведки и шифровальщика). Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что ключевую роль в этом разоблачении сыграл полковник Александр Хараберюш, который погиб в результате теракта в Мариуполе 31 марта 2017 года. В октябре 2016-го президент присвоил Куцю звание генерал-майора.В следующем месяце атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил его в "непосредственном участии в подготовке и совершении" убийства Моторолы и Гоги (позывной охранника, который погиб в Донецке вместе с Арсеном Павловым). Лидер террористов обвинил в причастности к убийству не только Куця, но и "Виталия Марикова", который якобы курирует диверсионно-террористическую деятельность украинских спецслужб на Донбассе. Захарченко называл Куця соучастником убийства Моторолы. Фото: ЕРА Человека с такой фамилией в руководстве областного управления СБУ не оказалось: вероятно, Захарченко имел в виду заместителя Куця по имени Виталий Маликов. Пресс-служба СБУ в комментарии "Интерфаксу-Украина" отказалась комментировать "глупую" информацию и посоветовала боевикам "перед распространением фейков уточнять фамилии".В следующий раз фамилия Куця появилась в СМИ в марте 2017 года. Тогда украинские силовики ликвидировали блок-пост участников блокады Донбасса у станции Кривой Торец и задержали более 80 человек, в том числе 43 "блокадника". Куць на брифинге в Краматорске заявлял, что действия СБУ были связаны "с отработкой городов на линии разграничения и предотвращением диверсионной и террористической деятельности".В августе 2017 года Куць стал начальником новосозданного главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. На сайте Администрации Президента подчеркивалось, что он успешно прошел люстрационную проверку. Телеканал "112 Украина" отмечает, что инициатором объединения управлений СБУ в прифронтовых областях был сам Куць.Осенью 2017 года сепаратистское агентство ДАН опубликовало якобы перехваченное "разведкой" боевиков письмо Куця, адресованное начальнику Главного управления военной контрразведки СБУ. В этом документе сообщается, что в сентябре–ноябре 2017-го СБУ обнаружила в зоне АТО 356 шпионов, которые передают информацию иностранным государствам и боевикам "ЛДНР" с помощью мобильной связи. Чтобы усложнить подобный шпионаж, Куць якобы предлагал отключить мобильную связь в 50-километровой зоне вдоль линии разграничения. Это предложение не было реализовано.Главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш отметил, что после назначения Куця главой Донецкой ОГА силовики могут "превратить регион в свою экономическую вотчину" и будут заинтересованы, чтобы конфликт длился как можно дольше."Назначение губернатором силовика в условиях войны – это логично и правильно, но если только ставится цель военного освобождения территорий в ограниченный период времени. Если такой цели не ставится, то концентрация бесконтрольной власти в руках силовиков грозит серьезными рисками их коррупционного разложения", – подчеркнул Гармаш. Гармаш: Полная концентрация власти у силовиков, в условиях неограниченной во времени ООС, может привести к превращению ими подконтрольного региона в свою экономическую вотчину. Фото: Sergiy Garmash / Facebook По мнению журналиста и члена Кальмиусской группы Алексея Мацуки, новый глава Донецкой ОГА не будет строить политическую карьеру. "Он будет исключительно администратором. Так выглядит, что Порошенко искал не политического деятеля, а менеджера, который будет выполнять поручения", – убежден Мацука.Он добавил, что приведение КПВВ на Донбассе к европейскому образцу, которое анонсировал Куць сразу после назначения, является положительным сигналом. "Бывшие губернаторы игнорировали эту тему. Я думаю, что так и Порошенко, и Куць дают сигналы, что будет пересмотрена коммуникация с жителями на неподконтрольных территориях", – предположил представитель Кальмиусской группы в комментарии "BBC Україна".Координатор проекта "Сильні громади" Валентин Красноперов считает, что возглавить Донецкую область должен был "человек, который разбирается в экономических, инфраструктурных, гуманитарных вопросах"."Регион слишком тяжелый в том плане, что падает промышленность, она полностью кочует на запад, уезжают люди, нужно серьезно думать, каким образом социогуманитарной, экономической составляющей заниматься. Когда ставят силовика, то, к сожалению, он будет думать только о вопросах безопасности", – уверен Красноперов.Журналист и волонтер Назар Приходько после назначения Куця написал в Facebook, что "теперь на Донбассе станет еще веселее"."Киевский "кашник" (сотрудник управления "К"), который в Киеве занимался тем, что вместе с подчиненными открывал по 30-50 дел ежегодно и все по статьей 368 УК Украины (получение взятки), правда, все эти статьи нарушались против бизнесменов, которые были конкурентами тех, кого "крышевали" Куць и "иже с ним". Вот это днище", – считает Приходько. https://www.facebook.com/pumamgo/posts/1836724349704296 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что куць сбу донецкой куця Теги: публикации