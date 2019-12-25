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Зірки, які стали батьками в 2019 році (Фото)
25.12.2019 00:29
Розповідаємо про знаменитих зіркових мам і татусыв, у яких в цьому році з'явилася дитина.

МЕГАН МАРКЛ і ПРИНЦ ГАРРІ

6 травня у герцога і герцогині Сассекських з'явився на світ первісток. Радісна новина була опублікована в офіційному Інстаграмі пари. Малюк народився з вагою 3 600 г. Принц Гаррі був присутній на пологах і підтримував Меган в такий важливий для молодої мами момент.

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ТОМ ХАРДІ

У січні 2019-го у Тома Харді і його дружини Шарлотти Райлі народився другий син, який, за словами близьких, схожий на свого зоряного тата, як дві краплі води. Малюка назвали Форрест на честь героя улюбленого фільму - «Форрест Гамп». Цікаво, як відреагував на таку приємну новину Том Хенкс? Крім двох спільних дітей з Шарлоттою, у Тома є старший син Луї від колишньої коханої актора, Рейчел Спід.

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ТІНА КУНАКІ і ВЕНСАН КАССЕЛЬ

19 квітня 52-річний Венсан Кассель втретє став батьком. Його молода армия, 22-річна модель Тіна, подарувала акторові дочку, яку пара назвала незвичайним ім'ям - Амазоні.

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ДЖЕССІКА СІМПСОН

19 березня Джессіка Сімпсон і її чоловік Ерік Джонсон втретє стали батьками. Після 9 місяців важкої вагітності у пари народилася довгоочікувана дочка, Берді Мей, вагою 4 500 г!

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Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)



РІЧАРД ГІР

69-річний актор вдруге став батьком. У лютому 35-річна армия Гіра, Алехандра Сільва, народила йому сина. У Річарда є старший син, Гомер, від шлюбу з Кері Лоуелл, а у Алехандри - від попередніх відносин - 6-річний Альберт. Новонароджений малюк став першим спільним малюком зоряної пари.

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Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere)



СОФІ ЕЛЛІС-БЕКСТОР

У багатодітній родині Софі Елліс-Бекстор і бас-гітариста групи The Feeling Річарда Джонса вже ростуть 4 сини, а 7 січня у пари народився 5-й малюк! Незважаючи на те, що шанувальники невпинно давали парі поради на тему того, як завести дочку, в міцному зоряному сімействі знову з'явився хлопчик, якого назвали Міккі.

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БЛЕЙК ЛАЙВЛІ і РАЙАН РЕЙНОЛЬДС

Цього року до табору зоряного бебі-буму приєдналися і любимчики мільйонів, Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі, у них народився третій малюк.

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КІРА НАЙТЛІ

У зірки народився ще один малюк, стать якого, як і Блейк Лайвлі, Кіра не розголошує. Та судячи з одягу малюка, це дівчинка.

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МІРАНДА КЕРР

Модель нещодавно втретє стала мамою - у неї народився третій син.

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