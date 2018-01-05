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Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен
05.01.2018 07:00

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

        За прошедшие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины… В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

      В пресс-центре отмели, что впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского.

      На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

      "На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали", добавили в штабе АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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