|Чому Кейт Міддлтон дуже боялась святкувати Різдво з королевою?
|25.12.2019 01:06
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Кейт Міддлтон і принц Вільям в цьому році проведуть зимові свята з Єлизаветою II і своїми трьома дітьми: все сімейство чекає цього моменту з нетерпінням. Однак, коли Кетрін тільки вийшла заміж за сина принцеси Діани, Різдво у королеви її сильно лякало. Про це розповів королівський біограф Інгрід Севард в документальному фільмі «Сандрінгем: королева і Різдво».
«Це дуже складно для новачка - і Кейт була перелякана», - цитує слова Інгрід The Express.
Біограф підкреслив, що справа була не в самій сім'ї принца Вільяма, а в кількості помилок, які можна було допустити за цей святковий сезон.
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