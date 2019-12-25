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98-річний чоловік королеви Єлизавети попав до лікарні перед Різдвом
25.12.2019 06:16
Принц Філіп з п'ятниці знаходиться в приватній лондонській лікарні Кінг Едуард Вііс в Мерілебоні. За повідомленнями джерел, здоров'ю монарха нічого не загрожує - в клініці він знаходиться в якості «запобіжного заходу».

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Незважаючи на це, Єлизаветі II було необхідно дотримуватися свого розкладу: вона вже вирушила в Сандрінгем, де щорічно вся королівська сім'я відзначає Різдво. Очевидці повідомляють, що Її Величність стурбована, але не подає виду на публіці.

«Королева зберігає усмішку на обличчі і не подає вигляду, що щось не так», - розповідають інсайдери.

І не дарма, адже, за останніми повідомленнями, принца Філіпа вже виписали з лікарні.

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