Принц Філіп з п'ятниці знаходиться в приватній лондонській лікарні Кінг Едуард Вііс в Мерілебоні. За повідомленнями джерел, здоров'ю монарха нічого не загрожує - в клініці він знаходиться в якості «запобіжного заходу».







Незважаючи на це, Єлизаветі II було необхідно дотримуватися свого розкладу: вона вже вирушила в Сандрінгем, де щорічно вся королівська сім'я відзначає Різдво. Очевидці повідомляють, що Її Величність стурбована, але не подає виду на публіці.



«Королева зберігає усмішку на обличчі і не подає вигляду, що щось не так», - розповідають інсайдери.



І не дарма, адже, за останніми повідомленнями, принца Філіпа вже виписали з лікарні.