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Найгучніші зіркові весілля 2019 року (Фото)
25.12.2019 06:35
Пишне торжество або скромна церемонія для найближчих - в цьому році весільний сезон у зірок вийшов насиченим і незабутнім! Ми згадуємо найбільш обговорювані весілля.

ДЖО ДЖОНАС і СОФІ ТЕРНЕР

Софі Тернер і Джо Джонас зіграли відразу два весілля: на початку травня закохані таємно розписалися в Лас-Вегасі (вони одружилися відразу після премії Billboard Music Awards), а через пару місяців молодята вирушили з друзями в Париж і відзначили урочисту подію в старовинному замку 18 століття Chateau de Tourreau. Для церемонії наречена вибрала розкішну сукню Louis Vuitton, для якої потрібно 14 метрів тюлі і тисячі кристалів і намистин.

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ЗОЇ КРАВІЦ і КАРЛ ГЛУСМАН

Зої Кравіц та актор Карл Глусман оголосили про заручини в листопаді 2018-го - після двох років стосунків. У травні 2019-го вони таємно розписалися, а влітку влаштували вечірку для друзів і близьких.

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ДЖАСТІН БІБЕР і ХЕЙЛІ БОЛДУЇН

Зірки офіційно зареєстрували відносини в вересні 2018-го, але зі святкуванням вирішили не поспішати. Клятвами молодята обмінялися тільки в цьому році в церкві Somerset Chape, а потім влаштували вечірку в готелі Montage Palmetto Bluff в місті Блаффтон в Південній Кароліні.

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ХАЙДІ КЛУМ і ТОМ КАУЛІТЦ

Весілля моделі і музиканта було організоване в Італії на знаменитій яхті Christina O. Для романтичного торжества модель обрала сукню Valentino з корсетом, декольте у формі серця і пишною спідницею, а колишній гітарист Tokio Hotel віддав перевагу білому костюму і блакитній сорочці. До речі, церемонію провів брат-близнюк Тома - Білл.

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ДЖЕННІФЕР ЛОУРЕНС і КУК МАРОНІ

Розкішна церемонія одруження Дженніфер і Кука відбулася в особняку Belcourt Castle в Ньюпорті. Організатором весілля став відомий зоряний event-менеджер Марк Сід, до речі, він відповідав і за конфіденційність (подробиці церемонії приховували від журналістів). Як повідомляє видання People, для важливого дня Дженніфер і Кук вибрали наряди від Dior.

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