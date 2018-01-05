Договоренность США и Южной Кореи не проводить совместные военно-морские учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане не означает, что давление на КНДР будет ослаблено. Такую уверенность в пятницу высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, информирует со ссылкой на ТАСС.

“Это не затормозит процесс усиления давления на Северную Корею”, — подчеркнул он.

Суга пообещал, что Япония, США и Южная Корея продолжат усиливать давление на КНДР до максимально возможного уровня.

“Мы тесно сотрудничаем с США и Южной Кореей по проблеме Северной Кореи. И по данному вопросу мы также ведем плотный обмен информацией”, - отметил Суга, комментируя информацию о том, что Сеул и Пхеньян договорились на следующей неделе провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. “Усилиями наших трех стран, а также в сотрудничестве с другими государствами — в первую очередь с Россией и Китаем — мы максимально повысим давление на Северную Корею с тем, чтобы она изменила свой нынешний курс, в этой нашей позиции никаких изменений нет”, — подчеркнул он.

Напоминаем, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения после Паралимпийских игр , которые завершатся 19 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира