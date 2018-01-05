|Дрон снял шокирующую сцену спасения ребенка от 4 акул
|05.01.2018 07:21
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Шокирующее видео сняли с помощью дрона отдыхающие на Багамах
Видео выложил в сеть на своем YouТube пользователь Артем Ткаченко. Прокомментировал - "Вы все еще хочите на Багамы?",передает со ссылкой на .
Артем снимает акул в прибрежных водах на Багамах и выкладывает их в свой канал. Имеет несколько таких видео. Также снимает развлечения на тропических островах.
Во время съемок одного из роликов в кадр попала шокирующая сцена. Мальчик вбежал в воду. К нему сразу начали подплывать 4 акулы.
Артем увидел угрозу и немедленно приказал ребенку выйти из воды.
Акулы остались кружить рядом с берегом.
Скорее только, на видео показаны акулы-няньки. Могут достигать в длину 4,3 м.
Акулы-няньки считаются безопасными для человека. Их часто держат в аквариумах. Они любят плавать вместе с людьми в прибрежных водах. Имеют спокойный характер и питаются мелкими ракообразными и моллюсками. Могут быть опасны для человека, если их спровоцировать.
Три недели назад в сети опубликовали видео, как "невинная и безопасная" акула-нянька кусает за руку женщину. Ее жених, который отдыхал вместе с ней, предоставил женщине первую помощь. Укус был незначительным.
В Северной Атлантике поймали акулу, которая вероятно родилась в 1505 году. Пойманное животное принадлежит к виду гренландских акул. Они особенны тем, что живут долго. Причина долголетия этих животных - в медленном обмене веществ, а также низкой температуре среды обитания. Половой зрелости они достигают примерно в 100 лет.