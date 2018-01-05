|В Киеве ограничат движение на трех мостах
|05.01.2018 07:28
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В 5 января из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта на трех мостах.
Об этом сообщили в Киевавтодоре, передает со ссылкой на .
"В связи с проведением ремонтных работ, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Движение транспорта ограничат: с 11:00 до 15:00 5 января на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина; с 15:00 до 19:00 5 января на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. метро Петровка; с 15:00 до 17:00 5 января на Южном мосту в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе; с 17:00 до 19:00 5 января на мосту Метро через р. в направлении движения с просп. Броварского на Набережное шоссе.
В столице частично ограничили движение транспорта на ул. Борщаговской к 12 марта 2018 из-за реконструкции канализационного коллектора.