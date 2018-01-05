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"Немного Витрины": Утренние новости от Олега Пономаря
05.01.2018 07:32
«Немного Витрины»: Утренние новости от Олега Пономаря

Пятница. Что на десерт праздничной недели?

— США поддерживают Майдан в Иране и начинают давление на власти:
США ввели санкции против пяти компаний из Ирана. Все компании причастны к разработкам по программе баллистических ракет, информирует еizvestia.com.

— Две новости из одной корзины:
* Из Латвии выдворили двух российских журналистов.
* Во Франции подготовили законопроект, направленный на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний.

— Немного Витрины:
Мировой портовый оператор зашел в Украину — дочерняя компания одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) купила большую часть акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту «Южный».


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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