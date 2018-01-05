Пятница. Что на десерт праздничной недели?

— США поддерживают Майдан в Иране и начинают давление на власти:

США ввели санкции против пяти компаний из Ирана. Все компании причастны к разработкам по программе баллистических ракет, информирует еizvestia.com.

— Две новости из одной корзины:

* Из Латвии выдворили двух российских журналистов.

* Во Франции подготовили законопроект, направленный на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний.

— Немного Витрины:

Мировой портовый оператор зашел в Украину — дочерняя компания одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) купила большую часть акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту «Южный».

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