«Немного Витрины»: Утренние новости от Олега Пономаря
Пятница. Что на десерт праздничной недели?
— США поддерживают Майдан в Иране и начинают давление на
власти:
США ввели санкции против пяти компаний из Ирана. Все компании
причастны к разработкам по программе баллистических ракет,
информирует еizvestia.com.
— Две новости из одной корзины:
* Из Латвии выдворили двух российских журналистов.
* Во Франции подготовили законопроект, направленный на борьбу с
распространением ложной информации в периоды избирательных
кампаний.
— Немного Витрины:
Мировой портовый оператор зашел в Украину — дочерняя компания
одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai
Port World) купила большую часть акций украинской компании,
оперирующей буксирами в порту «Южный».
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