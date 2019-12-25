|Зеленский призвал на Рождество забыть все раздоры
|25.12.2019 08:10
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Об этом Глава государства написал в Facebook.
"В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремиться, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - подчеркнул Зеленский.
Президент пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принёс счастье и благополучие в каждую семью.
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