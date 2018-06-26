США укрепляют свои объекты ВВС в европейских странах у российской границы. Об этом сообщает Defense News, передает Согласно сообщению, США увеличили финансирование объектов ВВС в восточноевропейских странах, на западном фланге России. Их наличие позволит в случае необходимости осуществить быстрое развертывание сил на этом участке.



По информации издания, власть Дональда Трампа намерена затратить в 2019 году на создание военной инфраструктуры в Европе 828 млн долларов в рамках заявленных масштабных усилий по сдерживанию "российской агрессии" и усилению союзников США. Почти половина выделенных на эти цели средств пойдет на реализацию проектов ВВС США.



Финансирование военных объектов, сооружаемых во исполнение европейской оборонной инициативы, предлагается довести в следующем году до 6,5 млрд долларов против 4,8 млрд долларов в текущем году.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после принятия закона о национальной безопасности и обороне у него состоится телефонный разговор с министром обороны США.



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