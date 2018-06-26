США укрепляют свои объекты ВВС в европейских странах у
российской границы. Об этом сообщает Defense News, передает
Согласно сообщению, США увеличили финансирование объектов ВВС в
восточноевропейских странах, на западном фланге России. Их наличие
позволит в случае необходимости осуществить быстрое развертывание
сил на этом участке.
По информации издания, власть Дональда Трампа намерена затратить в
2019 году на создание военной инфраструктуры в Европе 828 млн
долларов в рамках заявленных масштабных усилий по сдерживанию
"российской агрессии" и усилению союзников США. Почти половина
выделенных на эти цели средств пойдет на реализацию проектов ВВС
США.
Финансирование военных объектов, сооружаемых во исполнение
европейской оборонной инициативы, предлагается довести в следующем
году до 6,5 млрд долларов против 4,8 млрд долларов в текущем
году.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после
принятия закона о национальной безопасности и обороне у него
состоится телефонный разговор с министром обороны США.
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