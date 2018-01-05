|"Укрзалізниця" увеличит число международных касс
|05.01.2018 07:32
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Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС. pic.twitter.com/1pvxmYYcx1— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 4 січня 2018 р.
В декабре 2017 года он обещал, что вУкраине внедрят онлайн-продажу билетов на все международные поезда. "Укрзалізниця", подчеркивал Кравцов, в 4,5 раза увеличила пассажирские перевозки с Европой.
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