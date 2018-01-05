Постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с протестами в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого, сообщает со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мир стал свидетелем ужасов, которые происходят в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране”, - говорится в распространенном заявлении Хейли. Встреча СБ ООН по Ирану состоится в пятницу в 15.00 по инициативе США.

То, что происходит в Иране, по словам Хейли, затрагивает основательный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопросы международного мира и безопасности.

“Если какая-то страна попытается не допустить проведения этой встречи Совета Безопасности, это скажет само за себя. Так же как иранский режим пытается избавить свой народ возможности быть услышанным”, - говорится в заявлении постоянного представителя США.

Как ранее сообщало , в крупных городах Ирана, между которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о минимум 20 погибших, около 450 человек были задержаны во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

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