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В ходе протестов в Гонконге разгромили кофейни Starbucks
25.12.2019 08:32
Сотни протестующих в Гонконге устроили несанкционированные акции
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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