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Закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций вступил в силу
25.12.2019 08:50
В Украине вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
лицензий
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закон
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