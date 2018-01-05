Каждый год наши политики говорят: в следующем году Украина вернет себе неподконтрольный Донбасс. И каждый раз эти прогнозы не сбываются. Наоборот — с каждым годом ОРДЛО все больше отдаляется от Украины.

Об этом на facebook написал Денис Казанский, информирует еizvestia.com.

Наши чиновники не хотят признавать очевидного. В ОРДЛО не ведется никакой подготовки к реинтеграции в Украину. Там идут обратные процессы. Например, оккупированная часть Луганской области в прошлом году перешла на российскую электроэнергию, кроме того там началось строительство нового водовода, который позволит Луганску отказаться от поставок воды с территории, подконтрольной Украине.

Теперь же так называемые «власти ЛНР» официально заявили, что будут полностью подгонять свое «законодательство» под российские стандарты. И это точно не приближает реинтеграцию с Украиной.

Думаю, рассчитывать на возврат Донбасса в обозримом будущем не стоит. На ситуацию нужно смотреть трезво. Кремль не собирается ни аннексировать Донбасс по примеру Крыма, ни возвращать его под контроль Украины.

Читайте: Между Путиным и РПЦ появились разногласия из-за конфликта в Украине

ОРДЛО постепенно превращается в некий аналог Карабаха или Северного Кипра, которые формально являются непризнанными государствами, а на самом деле контролируются Арменией и Турцией и выживают за их счет. Причем Турецкая Республика Северного Кипра существует в таком режиме уже 40 лет, а Карабах — 25.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира