Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Временами дождь, в западных областях кое-где с мокрым снегом. Ветер восточный (в западной части - северо-западный), 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла (в южной части днем ​​6-11°). В Карпатах снег, ночью и утром кое-где туман, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 25 декабря иногда дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, на Киевщине в течение суток 3-8° тепла.

Согласно прогнозу, 26 декабря небольшой, в северных и кое-где центральных областях умеренный дождь, в западных областях с мокрым снегом. 27 декабря в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории небольшой дождь. В восточной части страны кое-где туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 26 декабря в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с; в восточных областях, 26 декабря на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура 26 декабря ночью и днем ​​2-7° тепла (днем на крайнем юге до 10° тепла), в западных, 27 декабря и в северных и большинстве центральных областей от 4° тепла до 1° мороза.

В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица, 26 декабря порывы ветра 17-22 м/с, метель; температура ночью и днем ​​2-7° мороза.

На Киевщине 26 декабря будет умеренный дождь, температура ночью и днем ​​2-7° тепла; 27 декабря небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем ​​4° тепла до 1° мороза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

28- 29 декабря в Украине ожидается небольшой и умеренный снег, 28 декабря в восточной части с дождем; температура ночью и днем ​​от 3° тепла до 3° мороза, 28 декабря на юге и востоке страны 0-5° тепла, 29 декабря в западных областях 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем ​​4-9° мороза (ночью 29 декабря 8-13° мороза).

В столичном регионе 28 декабря умеренный, 29 декабря небольшой снег. Температура ночью и днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

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