Отцом ребенка 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава оказался ее двоюродный брат 14-летний Остап,передает со ссылкой на .

Экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной братья. Затем ДНК-тест сдал Володя, сирота, живет с семьей, и родной брат матери - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка. Об этом рассказала мать девочки Анна, передает "Высокий замок".

"В полиции сказали, если Таня не признается, признаем его неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала мать Татьяны.

12-летняя Татьяна Лучишин в сентябре прошлого года родила девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Мать Татьяны утверждала, что беременность дочери не замечала. Видела, что она набрала несколько килограммов с лета. Но особого внимания этому не придала. Речи о том, что младенца оставят в больнице, не было.

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