Оккупированный Крым близок к экологической катастрофе, сейчас его невозможно узнать. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Действия России в Крыму приведут к такому страшному аспекту, как экологическое бедствие», – сообщил он, информирует еizvestia.com.

По словам Чийгоза, РФ не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом.

«Его (Крым, – ред.) настолько уничтожили… Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь – Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни… И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове, — ред.) все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, которая совмещена с военной базой», – подчеркнул он.

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