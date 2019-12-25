В результате нападения террористов в Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В результате нападения террористов в Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей
25.12.2019 09:45
набег в в Буркина-Фасо - погибли 35 мирных жителей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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