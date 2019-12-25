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Веселого Рождества: в США мужчина разбросал посреди улицы украденные из банка деньги
25.12.2019 10:21
В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги посреди улицы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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