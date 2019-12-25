Лиза Анохина поддержала друзей-актеров на премьере «Робо» Юные актеры и популярные блогеры Лиза Анохина и Саша Новиков появились на красной дорожке нового фильма «Робо» в компании продюсера Армена Ананикяна и Даниила Муравьева-Изотова, исполнителя главной детской роли в фильме. Примечательно, что Даниил и Лиза знакомы благодаря совместным съемкам в картине «Артек. Большое путешествие», продюсером которой также выступил Армен Ананикян («Подарок с характером»). Сюжеты обоих картин построены на извечной теме конфликтов и непонимания отцов и детей. Режиссер фильма «Робо» - Сарик Андреасян («Мамы», «Защитники», «Непрощенный»), а режиссер фильма «Артек. Большое путешествие» - Карен Захаров («Не родись красивой», «Папины дочки»). В фильме «Робо» 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя неожиданно находит… у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Героев ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности. Фильм «Артек. Большое путешествие» рассказывает историю четырех подростков, у которых не складываются отношения с родителями. Приехав на смену в детский лагерь «Артек», ребята оказываются у Дерева желаний, которое фантастическим образом переносит их в 1988 год, когда их родители тоже отдыхали в «Артеке». Им предстоит вместе погрузиться в водоворот невероятных событий, чтобы найти дорогу назад в будущее. «Отношения отцов и детей - вечная тема, - поделилась Лиза Анохина в интервью на съемках, - я была рада принять участие в картине, полной не только ярких приключений, но и глубокого смысла!».



Тема взаимоотношения поколений часто затрагивается в вайнах Лизы - коротких смешных видео в Инстаграм, благодаря которым девочка получила широкую слава между интернет-аудитории.



Фильм «Робо» уже можно посмотреть в кинотеатрах, а релиз картины «Артек. Большое путешествие» предварительно намечен на осень 2020 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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