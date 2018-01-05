Власти КНДР и Южной Кореи проведут переговоры на высоком уровне на следующей неделе.

Об этом сообщает Yonhap, информирует svodka.net.

Отмечается, что эта договоренность является громадный прогрессом в друхсторонних отношениях. Так, стороны должны обсудить участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх.

КНДР сообщила Южной Корее, что она приняла последнее предложение Южной Кореи для переговоров в следующий вторник, 9 января.

Последние переговоры на высоком уровне между двумя странами прошли в декабре 2015 года и закончились безрезультатно.

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