|Внезапно: В Северной Корее неожиданно пошли на уступки Южной Корее
|05.01.2018 07:55
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Власти КНДР и Южной Кореи проведут переговоры на высоком уровне на следующей неделе.
Об этом сообщает Yonhap, информирует svodka.net.
Отмечается, что эта договоренность является громадный прогрессом в друхсторонних отношениях. Так, стороны должны обсудить участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх.
КНДР сообщила Южной Корее, что она приняла последнее предложение Южной Кореи для переговоров в следующий вторник, 9 января.
Последние переговоры на высоком уровне между двумя странами прошли в декабре 2015 года и закончились безрезультатно.
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