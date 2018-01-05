Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано попали в больницу в Лос-Анджелесе посло того, как их такси столкнулось с внедорожником. Кузьменко получила черепно-мозговые травмы Фото: Bambi Liz Kuzmenko / Facebook По его словам, состояние Кузьменко критическое – у нее зафиксировали черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов. https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426 В комментарии к посту Дубровин добавил, что модель пребывает в коме. https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426?comment_id=1851598351518482&reply_comment_id=1851657701512547 Близкие Кордано сообщили, что фотограф приходила в сознание. https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426?comment_id=1851722321506085&reply_comment_id=1852111714800479 Телеканал CBS Los Angeles информировал, что вследствие столкновения внедорожника Mercedes и такси Uber Toyota Prius, в котором ехали Кузьменко и Кордано, пострадали шесть человек. Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии интоксикации и пытался сбежать с места аварии, но его задержали прохожие и передали полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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