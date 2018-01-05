|Украинская модель находится в коме после ДТП в Лос-Анджелесе
|05.01.2018 07:56
|
https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426
В комментарии к посту Дубровин добавил, что модель пребывает в коме.
https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426?comment_id=1851598351518482&reply_comment_id=1851657701512547
Близкие Кордано сообщили, что фотограф приходила в сознание.
https://www.facebook.com/kdubrovin1/posts/1851498911528426?comment_id=1851722321506085&reply_comment_id=1852111714800479
Телеканал CBS Los Angeles информировал, что вследствие столкновения внедорожника Mercedes и такси Uber Toyota Prius, в котором ехали Кузьменко и Кордано, пострадали шесть человек. Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии интоксикации и пытался сбежать с места аварии, но его задержали прохожие и передали полиции.
Поделитесь статьей с друзьями