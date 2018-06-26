26 июня в 21.00 в Санкт-Петербурге состоится центральный матч третьего тура группы D, в котором Нигерия встретится с Аргентиной. Для выхода в плей-офф южноамериканской сборной нужна только победа, африканцев может устроить и ничья (если в параллельной игре Исландия не разгромит хорватов). Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Команда Лионеля Месси покинет чемпионат мира, если не обыграет Нигерию Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Джюнейт Чакыр (Турция).Букмекеры считают однозначным фаворитом сборную Аргентины. Компания William Hill принимает ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 1,53, на ничью – 4,33, на Нигерию – 5,50. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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