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Немного европейских новостей
05.01.2018 08:02

Песец стал первым сообщением Твиттера посольства России в Великобритании 1 января

В официальном твиттер-микроблоге посольства Российской Федерации в Великобритании опубликовали фотографию песца утром 1 января.

Одновременно с публикацией белого песца сотрудники пресс-службы пожелали своим читателям доброго утра.

В комментариях к твиту с песцом сразу же развернулась дискуссия о тайном смысле этой первой в новом году публикации.

А почему бы и нет?  В районе Персидского Залива сломался последний "ходовой" британский эсминец.  Теперь надо думать, как у куда буксировать его на ремонт. И в остальной Европе  новости тоже такие...  европейские.

Сообщают, что в шведском городе Эльмхульт от 20 до 50 симпатизирующих Исламскому государству чеченцев атаковали курдов-езидов в принадлежащей им пиццерии.

А вот Париж

Европейские ценности, одним словом.  Скоро еще и вышиванки добавятся

 

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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