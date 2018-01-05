|Немного европейских новостей
|05.01.2018 08:02
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Песец стал первым сообщением Твиттера посольства России в Великобритании 1 января
В официальном твиттер-микроблоге посольства Российской Федерации в Великобритании опубликовали фотографию песца утром 1 января.
Одновременно с публикацией белого песца сотрудники пресс-службы пожелали своим читателям доброго утра.
В комментариях к твиту с песцом сразу же развернулась дискуссия о тайном смысле этой первой в новом году публикации.
А почему бы и нет? В районе Персидского Залива сломался последний "ходовой" британский эсминец. Теперь надо думать, как у куда буксировать его на ремонт. И в остальной Европе новости тоже такие... европейские.
Сообщают, что в шведском городе Эльмхульт от 20 до 50 симпатизирующих Исламскому государству чеченцев атаковали курдов-езидов в принадлежащей им пиццерии.
А вот Париж
Европейские ценности, одним словом. Скоро еще и вышиванки добавятся
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