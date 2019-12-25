Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС.
Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав умышленно замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.
В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.
Поезд выехал с Московского вокзала в Крым 24 декабря. Ночью 25 декабря пассажирский состав встретили в Симферополе непризнанный «глава Крыма» Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Они сели в него для поездки к конечной станции маршрута, отметило агентство.
За 43,5 часа поезд преодолел 2741 километр, при этом на пути к Севастополю от Симферополя он проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана, а также крепость Каламита.
"Знаете, это очень символичная и очень показательная история - вся эта история с мостом и Крымом. История, которая ясно показывает, что Украина - не Россия, а Крым - не Украина.
Крымский мост незаконен? Пусть. На строительстве украли денег? На здоровье. Нет, ну как, лучше бы, чтобы не крали. Но факт остаётся фактом: мост есть, он действует, его не смыло, не сдуло и не засосало. Смогли. Построили. Запустили.
Как и новые ТЭС, линию "Комет" из Севастополя в Ялту и так далее.
В Украине реализация проектов таких масштабов невозможна. Нет денег, нет мозгов, нет воли. Неких масштабных результатов Украина может достигать лишь в разрушении и уничтожении. Не в созидании. Так, как уничтожили подававший воду в Крым канал, опоры ЛЭП или железнодорожный путь в Крым из Киева.
Украина - уничтожила. Россия - создала.
В этом и заключён настоящий смысл выражения "Украина не Россия".
И в этом плане Крым - уже точно не Украина. Если бы Крым был Украиной, моста бы не было. Как не строилось в Крыму ничего путного последние 23 года - не считая дач украинских олигархов. А мост - вот он.
Просто путинская Россия - при всех её многочисленных недостатках как государственного проекта - это пусть и не пышущий здоровьем, но живой организм, способный, пусть и не самым эффективным образом, исполнять созидательные функции государства - то, ради чего государства, вообще говоря, и существуют.
Украина же конструктивной нагрузки своего существования как государства пока так и не проявила." - Заявил журналист Юрий Ткачев.
Напомним, торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.