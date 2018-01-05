|"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов мира
|05.01.2018 08:04
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Издание Soccerex представило рейтинг Football Finance 100, в котором назвало самые богатые клубы мира.
В список вошли представители Европы, Китая и Северной Америки. Также в нем представлены оба гранда украинского футбола "" и "",передает со ссылкой на .
Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.
"" с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 миллионов евро занял 22-е место в рейтинге.
"" расположилось на 41-м месте. Футбольный финансовый индекс киевлян составляет 0,547, а общая стоимость игроков 87 миллионов евро.
Топ-15 рейтинга:
1. " Сити" (Англия)
Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Лидер "Барселоны" обошел по заработной плате своего соотечественника Карлоса Тевеса из чемпионата Китая.