Издание Soccerex представило рейтинг Football Finance 100, в котором назвало самые богатые клубы мира.

В список вошли представители Европы, Китая и Северной Америки. Также в нем представлены оба гранда украинского футбола "" и "",передает со ссылкой на .

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

"" с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 миллионов евро занял 22-е место в рейтинге.

"" расположилось на 41-м месте. Футбольный финансовый индекс киевлян составляет 0,547, а общая стоимость игроков 87 миллионов евро.

Топ-15 рейтинга:

1. " Сити" (Англия)

2. "" (Англия)

3. "ПСЖ" (Франция)

4. "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)

5. "" (Англия)

6. "" (Испания)

7. " Юнайтед" (Англия)

8. "" (Италия)

9. "" (Англия)

10. "" (Германия)

11. "Зенит" (Россия)

12. "Лейпциг" (Германия)

13. "Барселона" (Испания)

14. "Лос-Анджелес Гэлэкси" (США)

15. "" (Испания)

Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Лидер "Барселоны" обошел по заработной плате своего соотечественника Карлоса Тевеса из чемпионата Китая.

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