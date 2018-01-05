В свое время убитая правозащитница Ирина Ноздровская вела дела, касающиеся оффшорных компаний Сергея Тищенко - владельца обанкротившегося банка "Фортуна-Банк" и друга заместителя главы фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

"У всех сейчас на слуху дело о гибели сестры Ноздровской, которую в 2015 году насмерть сбил на автомобиле племянник тогдашнего главы Вышгородского райсуда Сергея Куприенко. Все знают, что это, действительно, резонансное дело вела Ноздровская, - говорит информатор. - Однако никто не говорит об оффшорах Сергея Тищенко, приближенного нардепа Пашинского, которыми занималась именно Ноздровская".

В то же время, по словам информатора, в последнее время Сергей Тищенко максимально "отодвигал" правозащитницу от дел.

"Что интересно, так это то, что в последнее время Тищенко начал отодвигать Ноздровскую от своих оффшорных дел, пытаясь максимально перекрыть ей доступ к данным", - рассказал он.

Напомним, ранее, 1 января, около 12:00 в реке под Киевом нашли тело пропавшей три дня назад 38-летней правозащитницы Ирины Ноздровской. Тогда же в полиции открыли уголовное дело по факту умышленного убийства.

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