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Капля в море: в РФ прокомментировали решение выплатить Киеву $3 млрд
25.12.2019 11:52
В России заявили, что выплата Киеву $3 млрд является "каплей в море" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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