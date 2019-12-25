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Капля в море: в РФ прокомментировали решение выплатить Киеву $3 млрд
25.12.2019 11:52
В России заявили, что выплата Киеву $3 млрд является "каплей в море"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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