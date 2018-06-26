Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не смогла встретиться с Максимом Одинцовым.

Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает .

“Я вернусь в Москву — необходимо приехать тогда, когда есть определенное решение и есть надежда на позитивные шаги... Я сожалею, что не была допущена к Одинцову, как и не был допущен консул РФ, несмотря на то, что Одинцов гражданин России. Но рекомендации, которые нам дал руководитель СИЗО (Лукьяновского — ред.) будут нами выполнены, и запросы в Минюст будут направлены”, — сообщила Москалькова.

Напомним, 26 июня Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира