Террористы на Донбассе продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями оружие. В результате 4 декабря был ранен украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр АТО, информирует еizvestia.com.

«На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского», — сказано в сообщении.

На донецком направлении, еще в светлой время суток, враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов близ Верхнеторецкого.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Его жизни ничто не угрожает.

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