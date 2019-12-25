Президент России Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны и провел встречу с руководством Госдумы, где высказался про роль Польши в развязывании Второй мировой войны.

«В адрес руководства Польши того времени из уст президента России слышалась отборная брань», — передает с места событий корреспондент ъ.

На коллегии минобороны Путин высказался о резолюции Европейского парламента, которая, по его мнению, «ставит чуть ли не на одну доску Германию и Советский Союз, намекая или даже впрямую говоря о том, что Советский Союз несет полную ответственность за начало Второй мировой войны».

Ранее, на встрече с лидерами СНГ, Путин около часа эмоционально читал архивные документы времен Второй мировой войны, сопровождая чтение своими комментариями. Реакция польского МИДа не заставила себя ждать.

Однако после этого президент РФ не остановился и на коллегии Минобороны продолжил эту тему.

«Это, конечно, чушь и бред! Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР. Да, пакт Молотова—Риббентропа, да, он был подписан… И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое! Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии!» — заявил Путин.

«Но что сделали другие государства. Та же самая Польша? Они действительно вступили в сговор с Гитлером! Прямо это видно по документам, по архивным документам! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, — это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!» — продолжил президент России и добавил, что на так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти — Венгрии.

Свои слова Путин подтверждал наличием «архивных документов», которые достались СССР после Второй мировой войны.

Далее в своем монологе президент РФ перешел к «еврейскому вопросу», который его «честно говоря, задел».

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