Президент России Владимир Путин отверг критику Европарламента пакта Молотова-Риббентропа, заявив, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером еще раньше проложил путь к началу Второй мировой войны, пишет “Европейская правда“.

Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая действительно ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред, - сказал Путин.

По словам российского лидера, СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией, а прежде это сделали “все ведущие страны Европе“.

Он признал, что пакт Молотова - Риббентропа содержал так называемый секретный договор о разделе сфер влияния, но обвинил страны Запада в том, что они еще раньше вступали в сговор с Гитлером. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое, начиная с 1938 года. Когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания и Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии, - отметил президент РФ.

Путин также добавил, что на Мюнхенской конференции “Гитлер прямо представлял интересы Польши и, частично, Венгрии, а затем еще полякам сказал, как трудно было отстаивать их интересы“. У нас это все есть в документах.

Слава богу, у нас довольно архивных документов, которые достались нам в качестве трофеев из европейских стран после Второй мировой войны, - заявил он.

Напомним, во время большой пресс-конференции в Кремле Путин сделал скандальное заявление. Российский руководитель назвал Причерноморье и Донбасс исконно русскими территориями, которые были переданы Украине во времена СССР.





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