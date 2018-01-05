|"Жить по-новому": депутат с БПП за год купил 63 квартиры
|05.01.2018 08:25
|
В Черновцах депутат горсовета с "Блока Петра Порошенко" Ромео Скрипа за один день смог приобрести сразу 31 квартиру, а потом еще 32,передает со ссылкой на .
Представитель фракции БПП приобрел за день 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещений.
Квартиры обошлись в более 10,3 млн грн. Очевидно, что депутату их продали по оптовой цене - один квадратный метр жилья обошелся в 5250 грн, в то время, как утвердил минимальную цену квадратного метра жилой площади в Черновцах на отметке в 7 867 грн.
"Приобрел. Затем я ее реализую. После сдачи дома", - пояснил Скрипа.
Интересно, что строительная компания Скрипы ООО "Ромтис Строй" продает квартиры в Черновцах стоимостью в $900 за квадратный метр.
По 2017 Скрип подал 26 форм изменений в декларации. За год продал 35 объектов недвижимости, получив 13,2 млн грн дохода.
В июле он приобрел 48 объектов недвижимости, с них 32 квартиры - все за два дня. Потратил на покупуку почти 13,4 млн грн.
Юрист объясняет, что такие частые сделки с недвижимостью могут быть нацелены на минимизацию уплаты налогов.