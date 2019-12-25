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В Украине проведут перерасчет платы за отопление
25.12.2019 12:46
Кабмин обязал произвести перерасчет платы за отопление Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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