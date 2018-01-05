Военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли считает, что России невыгодно устраивать теракты в украинских городах, поскольку многие украинцы до сих пор ей симпатизируют.

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу», информирует еizvestia.com.

«Если мы посмотрим со стороны России, то ей невыгодно совершать террористические атаки против украинского населения. Потому что существенная часть украинского населения настроена пророссийски. Даже в Киеве. И если вы пообщаетесь с людьми не из журналистской среды или Facebook, а, скажем, с бабушками на скамейках под домом, как это часто делаю я, вы увидите, насколько много тех, кто симпатизирует России до сих пор», — заявил Ариэли.

«Но я все это говорил к тому, что сейчас России невыгодно делать теракты и настраивать против себя симпатизирующую ей часть украинского населения», — продолжил он.

Тем не менее, он считает, что теракты в украинских городах могут совершить многие силы.

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«Мы же не знаем, кто может сделать теракт. На это же способна не только Россия – взрыв устроить может кто угодно. Допустим, какой-то сумасшедший из какой-нибудь националистической секты – чтобы подумали на Россию. К примеру, я знаю об одном блогере, который, как мне рассказывали свидетели действа, бегал по функционерам и предлагал найти суперпрофессиональных программистов, чтобы ядерный потенциал Франции и Великобритании направить на Россию, спровоцировать этим между ними войну, чтобы спасти Украину», — сказал он.

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