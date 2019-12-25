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Папа Римский поздравил всех христиан с Рождеством
25.12.2019 13:22
Папа Римский Франциск поздравил христиан с началом Рождественской Литургии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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