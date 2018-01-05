Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, которая запрещает торговлю криптовалюта.

Он постановил, что биткоин "запрещен исламом", передает со ссылкой на .

По его словам, бок о бок с биткоином идут "мошенничество, обман и невежество".

"Риски в связи с использованием биткоины могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни централизованного органа", - отметил главный муфтий Египта.

Справка: фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую определяют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако имеет влияние между верующих.

Курс биткоины может упасть до нуля, если в мире не станет употреблять его в качестве платежного средства. Об этом говорится в аналитической записке, которую специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосетт разослали своим клиентам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира