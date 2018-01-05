В командовании ВС ВСУ Основным вариантом обновления Украинского боевого авиапарка называют создание самолета в сотрудничестве с партнерами.

Военные специалисты считают, что при наличии надлежащего обслуживания, ремонта, а также постоянной комплексной модернизации, нынешний парк военный авиации еще долгое время будет составлять основу боевого потенциала ВС Украины. Однако понимают, что уже сейчас нужно думать о будущем отечественном боевом самолете, который заменит советскую технику, информирует еizvestia.com.

До сих пор рассматривались три варианта решения этого вопроса: закупка или аренда западного образца, создание боевого самолета собственными силами или в кооперации с другой страной (странами), обладающего современными авиационными технологиями.

На первый взгляд, самый простой вариант — закупить или снимать необходимое количество боевых самолетов. И такой вариант уже рассматривался командованием ВС. Оптимальными из потенциальных кандидатов есть шведские Saab JAS 39 Gripen. Однако стоимость одного самолета последней разработки составляет около 60 млн долларов.

Если умножить эту цифру на количество самолетов хотя бы одной эскадрильи, получится несколько сотен миллионов долларов. Словом, пока вариант с закупкой Gripen не для нашего бюджета.

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Амбициозный вариант — построить собственный военный самолет. Это позволит избавиться от зависимости от других стран, создать замкнутый цикл производства истребителя или легкого штурмовика. Но сейчас он также нереален. Украинская промышленность не имеет технологий создания современных боевых самолетов и опыта их составления. Процесс создания таких технологий и производственных мощностей в перспективе может длиться более десятка лет. И еще следует доказать опытный образец к серийной версии. А если не получится?

Поэтому наиболее реальным вариантом перевооружения и военной авиации Украины остается создание многоцелевого боевого самолета путем изготовления его в кооперации с партнерами. Сейчас он рассматривается как главное направление обновления военной авиации Украины. Так сказано в распоряжении Кабинета Министров Украины от 14 июня 2017 № 398-р «Основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период».

В пользу именно такого решения говорит множество факторов. И основной из них тот, что многие системы и агрегаты будущего самолета наша «оборонка» сможет производить сама. Оставшуюся часть технологий закупим у партнеров. По такому принципу сегодня строят самолеты во всем мире. Уже сейчас авиационные системы и агрегаты отечественного производства применяются при модернизации авиапарка Воздушных Сил. Поэтому определенный запас авиационных технологий мы уже имеем.

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Летательный аппарат — это фюзеляж, силовая установка, системы связи, вооружение и тому подобное. Что же из этого в самолете будет украинским?

Бесспорно, системы вооружения. Еще в советское время большинство современных ракет «воздух-воздух», «воздух-земля» и управляемых авиабомб разрабатывались и изготавливались в Украине. Киевские предприятия ЦКБ «Арсенал» и ГосККБ «Луч» имеют в этой сфере громадный опыт. Прицельные комплексы многих типов боевых самолетов — тоже украинского производства. Сейчас они совершенствуются, и украинские боевые самолеты теперь могут точнее поражать цели как в воздухе, так и на земле. В частности более десяти лет назад украинские инженеры установили на штурмовике Су-25 комплекс вычисления прицельных параметров. Благодаря ему стрельба по воздушным и наземным целям и бомбометания стали более точными. И на этом конструкторы не останавливаются, продолжают создавать исключительно отечественный авиационный прицельный комплекс.

Имеет Украина и собственные системы защиты летательных аппаратов. Полтора десятка лет назад НПФ «Адрон» разработало станцию ​​оптико-электронного противодействия, предназначенную для обеспечения высокоэффективной активной защиты летательных аппаратов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения. С 2005-го они успешно продаются в другие страны мира, и только с началом российской агрессии их начали устанавливать и на отечественные летательные аппараты: сначала — на вертолеты, а впоследствии и на самолеты. Более того, за это время украинские конструкторы существенно усовершенствовали станцию, создав на ее базе комплексную систему защиты воздушного судна.

Есть наработки и в создании авионики, навигации и систем контроля за параметрами полета. В частности ГП «Оризон-Навигация» разрабатывает и производит системы спутниковой навигации. ОАО НТК «Электронприбор» наладило выпуск аварийно-эксплуатационного регистратора полетной информации БУР-4. И таких компаний в Украине — несколько десятков.

В советское время авиационные РЛС в Украине не создавались. Страна производила только отдельные элементы. Однако сейчас ГП «Новатор» освоило производство отечественного радиолокационного прицельного комплекса для истребителя МиГ-29. Также здесь наладили изготовление отдельных блоков для РЛПК истребителя Су-27.

Силовая установка будущего украинского многоцелевого боевого самолета также может быть отечественной. Специалисты ГП «Ивченко-Прогресс» и АО «Мотор Сич» из Запорожья более 100 лет разрабатывают, производят и модернизируют авиационные двигатели. Пока в основном для вертолетов и самолетов транспортной авиации. Но есть варианты и для боевых и учебно-боевых самолетов. На сегодняшний день разработано и начато производство семейства турбореактивных двухконтурных двигателей АИ-222. Они уже устанавливаются на китайских учебно-боевых самолетах L-15. Заинтересованные в этом двигателе и разработчики турецкого учебно-тренировочного самолета Hurjet, который в дальнейшем будет и боевым вариантом.

Сейчас в Украине есть значительный технический потенциал, который можно использовать при создании отечественного многофункционального боевого самолета в кооперации с партнерами.

Большинство отечественных авиатехнологий уже разработаны и применяются для модернизации авиапарка. Поэтому нужно принять принципиальное решение, найти надежного партнера и обеспечить ритмичное финансирование проекта.

Виктор ГЕДЗЬ, «Народная армия»

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