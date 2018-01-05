Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром упали в цене до 68,01 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,95 доллара за баррель, потеряв 0,10%.

Напомним, Brent торговалась на уровне 66,58 долл. за баррель.

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