|Brent торгуется на уровне 68,01 долл. за баррель
|05.01.2018 08:43
|
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром упали в цене до 68,01 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,95 доллара за баррель, потеряв 0,10%.
Напомним, Brent торговалась на уровне 66,58 долл. за баррель.
Поделитесь статьей с друзьями