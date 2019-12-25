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Министр экономики должен получать до $10 тысяч — Милованов
25.12.2019 13:39
Зарплата министра экономики Украины должна составлять от 5000 до 10000 долларов.

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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы.

"Министр - от $ 5000 до $ 10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать руководитель Минэкономики.

По словам министра, его зарплата сейчас "неприемлемо маленькая".

"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривень, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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