Зарплата министра экономики Украины должна составлять от 5000 до 10000 долларов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы. "Министр - от $ 5000 до $ 10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать руководитель Минэкономики. По словам министра, его зарплата сейчас "неприемлемо маленькая". "Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривень, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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