В Украине впервые совершили заезд на мотоцикле по реке Днепр - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Украине впервые совершили заезд на мотоцикле по реке Днепр
25.12.2019 13:40
Сергей Совяк совершил заезд по реке Днепр на мотоцикле
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
днепр
мотоцикле
реке
заезд
совяк
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->