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В Украине впервые совершили заезд на мотоцикле по реке Днепр
25.12.2019 13:40
Сергей Совяк совершил заезд по реке Днепр на мотоцикле Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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